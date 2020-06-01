Хабаровск, , 14:09 — REGNUM Магистрантке Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) Юлии Ламашевой 43 года. Она оканчивает магистратуру ТОГУ по лингвистике и одновременно преподает студентам предметы, связанные с международными отношениями. В 2020 году Юлия выиграла сразу две медали на студенческой олимпиаде «Я — профессионал»: золото по востоковедению и бронзу по языкознанию и литературоведению. Медалистка рассказала корреспонденту ИА REGNUM, как решилась принять участие в состязаниях, и каково это — быть студентом и преподавателем одновременно.

Юлия, по первому образованию Вы специалист в области мировой экономики. Почему Вы приняли решение продолжить учебу и освоить лингвистику?

Когда в 2011 году произошла катастрофа в Японии, меня попросили написать материал о международном сотрудничестве при чрезвычайных ситуациях. И выяснилось, что этим не занимались ни мировая экономика, ни мировая политика. Это был нераспределенный участок границы между ними.

Международные отношения — это всегда периферийные области каких-то наук: мировая экономика — это окраина экономики, мировая политика — окраина политики. Почему же они не сотрудничают? Могут говорить об одном и том же, но разными словами, спорят из-за взаимного непонимания. Поэтому я решила специализироваться на междисциплинарном подходе к международным отношениям. Лингвистика и востоковедение — те сектора, в которых у меня относительно мало опыта, поэтому рано или поздно мне нужно было заняться и вопросами языков в сфере международных отношений. А поводом сделать это срочно стала необходимость получения квалификации для преподавания японского языка.

И как Вам дается изучение новой области? Сталкиваетесь ли Вы с какими-то трудностями?

Новая область — это понятие относительное. Раньше я изучала иностранные языки, но использовала их лишь как инструмент для получения других компетенций. Например, получила диплом по специальности «Мировая экономика», став экономистом со знанием двух иностранных языков — английского и корейского. После выпуска я уехала на стажировку в Японию, где для учебы мне понадобился японский язык. Но язык как цель, как фокус обучения — это новая сфера для меня. Мне приходится заниматься больше, чем остальным, потому что я единственная в группе, у кого нет базового лингвистического образования.

В ТОГУ Вы не только учитесь, но и преподаете. Сложно ли Вам совмещать две роли — преподавателя и студента?

Я веду занятия по дисциплинам, связанным с международными отношениями и зарубежным регионоведением. Это широкая сфера: история, география, экономика, политика. Обычно я работала до обеда и училась после обеда. Расписание составляла сама, чтобы везде успеть. Хорошо, что работаю и учусь я в одном вузе. Конечно, провести три пары до обеда и проучиться еще три после обеда — это испытание на прочность. Но когда я вижу, с каким бесконечным терпением и уважением преподаватель объясняет мне тонкости своей дисциплины, я не могу его подвести! Ведь у него тоже был полный рабочий день.

Расскажите о Вашем участии в студенческой олимпиаде «Я — профессионал». Вам больше хотелось проверить свои силы или поделиться опытом с Вашими студентами?

В первую очередь, наверное, мне было интересно, как эта система работает и можно ли отправлять туда кого-то еще. У меня был статус студента, и мне было себя не жалко. Все опыты сначала провожу на себе, если это возможно.

Сейчас у ребят гораздо больше возможностей профессионального самосовершенствования, чем было в моем первом студенчестве. Осознанное студенчество обязывает участвовать в олимпиадах и конкурсах, писать статьи, выступать на конференциях. Я ценю эти возможности, потому что знаю, что так было не всегда. Я не смогу участвовать в следующей олимпиаде «Я — профессионал», так как уже закончу учебу в магистратуре, но обязательно отправлю своих студентов на «Востоковедение».

Вы показали очень высокие результаты и завоевали золотую медаль по «Востоковедению» и бронзовую по «Языкознанию и литературоведению». Как Вы готовились к состязаниям?

На моем примере лучше, пожалуй, не учиться! По направлению «Языкознание и литературоведение» я готовилась стихийно. Очень сложно было найти время между работой и учебой. Как классический студент-троечник во время сессии, я садилась ночью за компьютер и читала все подряд. Если была возможность, я и в транспорте читала. За первые два месяца этого года я провела 18 часов в самолете и 96 часов в поезде. И там читала, сколько было сил.

По направлению «Востоковедение (японоведение)» к финалу готовиться пришлось основательно: нужна была презентация и доклад до 10 минут на японском языке. В ночь перед выступлением я успела доделать оформление презентации, а доклад сочиняла уже перед комиссией, глядя на слайды. Поэтому я не помнила, что и как говорила, и не могла сравнить свое выступление с докладами других конкурсантов. Конечно, так неправильно, но я сделала, что могла.

Некоторые студенты откладывают участие в олимпиаде «Я — профессионал» из-за неуверенности в своих знаниях. Что бы вы им посоветовали?

Именно им и стоит участвовать! Тем, кто уже уверен, можно спокойно почивать на лаврах. Во-первых, эффект Даннинга — Крюгера никто не отменял: человек, который не уверен в своих знаниях, возможно, знает больше, чем тот, кто уверен.

Во-вторых, образование — это то, что берут, а не ждут, когда дадут. Так, например, задания по языкознанию были из тех направлений, по которым у меня и специальных дисциплин никогда не было. Но был список источников — я собирала их, читала, разбиралась. Слушала видеолекции в свободном доступе. Есть ориентация на результат, есть хорошие источники — этого достаточно. Уверенность в знаниях возрастает не от того, что кто-то выставляет баллы на олимпиаде, а оттого, что преодолеваешь собственное незнание.

Как ранее сообщало ИА РЕ, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В этом году олимпиада проводилась по 68 различным направлениям — от языкознания до робототехники. Организаторами проекта выступают 26 ведущих вузов и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом» и АО «Россельхозбанк».

Дипломанты олимпиады получают льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и могут пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.