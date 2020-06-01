Магас, , 14:06 — REGNUM В Ингушетии число умерших от COVID-19 за выходные выросло на девять человек. По данным регионального оперативного штаба на 1 июня, общее число летальных исходов достигло 59.

Ингушетия занимает второе место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Первое место у Дагестана (260), третье — у Северной Осетии (56).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ингушетии составило на 1 июня 2127 (+44 за сутки). Общее число выздоровевших достигло 865.

В стационары госпитализированы 472 человека, с подтвержденным диагнозом COVID-19 из них — 249 человек. В тяжелом состоянии находятся 26 больных, подключены к аппаратам ИВЛ четверо.