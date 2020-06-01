Ставрополь, , 14:12 — REGNUM Арт-акция рисунков на асфальте «Счастливое детство» состоялась ко Дню защиты детей в Кировском городском округе Ставропольского края. В мероприятии приняли участие более 300 маленьких жителей округа, сообщили ИА REGNUM 1 июня в управлении по информполитике правительства региона.

Акцию запустили сотрудники дома культуры имени Романько города Новопавловска. Мальчики и девочки, принявшие в ней участие, поделились своими представлениями о счастливом детстве. Отмечается, что рисунки получились яркими и разнообразными по содержанию.

«В своих работах ребята отразили пробуждение природы, цветы и море, солнце, радугу и звезды, свой дом, родителей и любимых питомцев, фантастических зверей и подводное царство. Яркий мир глазами детей теперь будет доступен для всех желающих», — сказано в сообщении.

Лучшие фотографии детских рисунков будут размещены на официальном портале администрации Кировского горокруга и в социальных сетях. Многие из участников арт-акции получат подарки и дипломы победителей.