Москва, , 13:59 — REGNUM Команда арт-кластера «Таврида» в Международный день защиты детей проведет более 700 мастер-классов в 75 регионах России, в том числе с участием звезд, по нескольким творческим направлениям. В мастер-классах примут участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. К трансляции онлайн-мастер-классов подключатся около 1000 организаций для детей-сирот, более 15 тысяч детей примут участие.

В Международный день защиты детей в региональных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, резиденты «Тавриды» проведут мастер-классы по нескольким творческим направлениям: музыке, хореографии, изобразительному искусству, рукоделию, актерскому мастерству, литературе и народному творчеству. Например, в Нарьян-Маре детям проведут мастер-класс по хореографии, в Кургане артисты местной филармонии выступят со специальной программой «Мир детства», а в Казани устроят фотосессию с аквагримом и поделками. Мероприятия состоятся с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности.

Всего будет организовано более 700 мастер-классов, которые пройдут как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. К пяти федеральным онлайн-мастер-классам подключатся известные артисты, которые поздравят детей с праздником и ответят на 2 самых интересных вопроса. Задать вопрос может каждый ребенок под специальным постом в официальной группе онлайн-фестиваля «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

Перового июня детей поздравят: Сергей Безруков — актер театра и кино, художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России; Николай Расторгуев — лидер группы «Любэ», народный артист России; Андрей Соколов — актер и режиссер театра и кино, народный артист России; Алла Духова — художественный руководитель и главный балетмейстер балета «Тодес»; Александр Новиков — солист группы «Интонация»; Анна Чиповская — актриса театра и кино; Рутгер Гарехт — победитель телевизионного шоу на Первом канале «Голос. Дети — 5». Ведущими онлайн-мастер-классов станут участники и эксперты «Тавриды».

Мастер-классы в Международный день защиты детей станут окончанием большого проекта «Таврида — детям». В нем уже приняли участие более 2 500 детей из 73 регионов России. В рамках проекта несколько раз в неделю проходили онлайн-мастер-классы для детей в возрасте от 4 до 14 лет по многим творческим направлениям. Проект стартовал 7 апреля и получил широкий отклик у пользователей.