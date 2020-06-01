Москва, , 13:59 — REGNUM Подавляющее большинство москвичей против использования QR-кода вместо паспорта 52% — категорически против, 26% — скорее, не хотят, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Заменять паспорт мобильным приложением с QR-кодом готовы лишь 7% жителей Москвы. Склоняются к такому решению 15% опрошенных.

Чаще предъявлять QR-код вместо паспорта готовы молодые люди до 24 лет (38%) и старше 45 лет (17%). Сторонников электронных паспортов больше среди мужчин, чем среди женщин — 26% против 19%.

Опрос проведен 27−29 мая 2020 года. Опрошены 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Минкомсвязь РФ предложила запустить эксперимент по использованию в Москве мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта.

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