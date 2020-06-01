Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении предпринимателя, занимавшегося незаконной торговлей на территории Невского района. В июле 2019 года мужчина с ножом в руках угрожал убить активиста, который заснял его незаконную деятельность. Инцидент стал известен СМИ и вызвал общественный резонанс.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля прошлого года 33-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья Махмадюнус Хабиров, вышел с ножом на активиста, организации по защите прав потребителей во время рейда против незаконной торговли в Невском районе города. К счастью, до применения ножа дела не дошло, никто не пострадал. Активист написал заявление в полицию.

Спустя некоторое время полиция нашла и задержала злоумышленника.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, угрозы убийством и умышленного уничтожения имущества — он вырвал из рук активиста и разбил об асфальт мобильный телефон.

«Хабиров вину признал частично. Суд назначил наказание в виде двух лет семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сообщили 1 июня в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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