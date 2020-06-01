Ханой, , 13:49 — REGNUM С начала апреля из Вьетнама вывезены 668 граждан России, сообщил 1 июня представитель генконсульства РФ в Хошимине в Telegram-канале.

«Вылетело 668 человек на четырех вывозных рейсах и одном рейсе Vietnam Airlines», — говорится в сообщении.

В настоящее время есть 320 заявок от граждан РФ на вывоз с юга Вьетнама, где находится основное количество туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее число российских граждан ожидает вылета из Таиланда — почти 8 тысяч. Чуть меньшее число ждёт вылета из США (4,2 тысячи) и Индии (4 тысячи). Из Индонезии намереваются вылететь 3,4 тысячи граждан, из Таджикистана — 3,1 тысячи, из Армении — 2,4 тысячи, из Турции — 2,2 тысячи, и более 1 тысячи — из Испании, Киргизии и Вьетнама.

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