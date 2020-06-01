Ярославль, 1 июня 2020, 13:47 — REGNUM В Ярославской области фестиваль «Великая Ростовская уха — Х веков традиций» пройдет в этом году в виде конкурса видеороликов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».
Фестиваль в течение 7 лет является главным гастрономическим событием весны в Ярославской области. В этом году он был запланирован на 23 мая в Ростове Великом. Однако в связи с эпидемией формат был изменен.
Конкурс видеороликов получил название «Уха дома». Проходит он под девизом «Уха — дома, телефон в кармане!» Победителям и призерам конкурса организаторы обещают ценные подарки и призы: Iphone 11, семейные каникулы, выходные в туристическом комплексе и романтический ужин для двоих.
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