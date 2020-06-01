Москва, , 13:46 — REGNUM Симоновский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении 54-летнего жителя столицы, подозреваемого в распространении фейка о массовом изъятии у здоровых людей внутренних органов, проходящим под видом борьбы с коронавирусом, сообщает 1 июня пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

По версии следствия, подозреваемый, используя одну из социальных сетей, а также один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик с фейками.

Так, в одной из видеозаписей сообщалось о массовых изъятиях внутренних органов у здоровых людей под видом борьбы с коронавирусом. Также обвиняемому вменяется распространение заведомо ложной информации о том, что COVID-19 в действительности является иной болезнью, в группу риска которой входят исключительно лица определенных национальностей.