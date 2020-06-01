Волгоград, , 13:50 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены у 187 постояльцев и сотрудников Урюпинского психоневрологического диспансера Волгоградской области. 97 человек госпитализированы, сообщили 1 июня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

63 получателя услуг интерната вывезены в инфекционные стационары Волгограда, 34 сотрудника проходят лечение в Урюпинской ЦРБ. Сведений об умерших лицах не поступало. На карантине в интернате остаются 283 постояльца и 34 человека из числа персонала. В региональном Роспотребнадзоре продолжается эпидрасследование, предполагается, что источником распространения коронавируса стал один из сотрудников.

«Интернату было выдано предписание о заключительной дезинфекции, она проведена во всех помещениях, включая камерную обработку постельных принадлежностей и специальную одежду многоразового пользования. Персонал интерната размещён сейчас в гостинице Урюпинска, подвоз сотрудников на работу осуществляется специальным транспортом. В гостинице они размещены по комнатам с отдельными санузлами, питание также разносят по комнатам с использованием одноразовой посуды», — уточнила замглавы регионального Роспотребнадзора Ирина Климина.

В интернате сотрудникам и постояльцам выдали средства индивидуальной защиты. Для приёма пищи используется одноразовая посуда, столовые приборы дезинфицируют и утилизируют.