Волгоград, 1 июня 2020, 13:50 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены у 187 постояльцев и сотрудников Урюпинского психоневрологического диспансера Волгоградской области. 97 человек госпитализированы, сообщили 1 июня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
63 получателя услуг интерната вывезены в инфекционные стационары Волгограда, 34 сотрудника проходят лечение в Урюпинской ЦРБ. Сведений об умерших лицах не поступало. На карантине в интернате остаются 283 постояльца и 34 человека из числа персонала. В региональном Роспотребнадзоре продолжается эпидрасследование, предполагается, что источником распространения коронавируса стал один из сотрудников.
В интернате сотрудникам и постояльцам выдали средства индивидуальной защиты. Для приёма пищи используется одноразовая посуда, столовые приборы дезинфицируют и утилизируют.