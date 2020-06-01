Москва, , 13:45 — REGNUM Министерство внутренних дел России утвердило изменения в комбинации цифр автомобильных номеров для некоторых российских регионов, сообщает 1 июня ТАСС.

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.

Напомним, в феврале 2020 года МВД России предложило ввести трехзначный код для обозначения региона в автомобильных номерах. Это позволит расширить возможные комбинации цифр номера.

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