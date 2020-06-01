Уфа, , 13:50 — REGNUM Башкирия вошла в число регионов с наиболее эффективными практиками по борьбе с пандемией коронавируса. Результаты соответствующего исследования экспертного института социальных исследований 1 июня опубликованы на его сайте.

По сообщению пресс-службы института, специалисты каждый день анализируют принимаемые регионами меры по борьбе с этой инфекцией и выявляют самые эффективные субъекты РФ по нескольким направлениям.

Согласно предоставленным данным, с 25 мая по 31 мая в топ по мерам, которые обеспечивают эффективную работу системы здравоохранения, вошла и Башкирии.

В топ-3 в этой категории вошли также Московская область и Забайкальский край.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил укрепить санитарно-эпидемиологическую службу РФ