Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Самым крупным очагом распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Грузии является село Мушевани Болнисского муниципалитета. Об этом 1 июня рассказал журналистам руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным на конец мая, как сказал Гамкрелидзе, в этом селе выявлено 75 случаев заражения коронавирусом. Это около 10% от общего числа выявленных зараженных SARS-CoV-2 по всей стране.

«В общей сложности же там выявлено 75 подтвержденных случаев, некоторые инфицированные уже выздоровели и находятся в следующем после выздоровления карантине», — сказал Гамкрелидзе.

Стоит отметить, что в Болнисском муниципалитете строгий карантин ввели в конце марта. В конце мая в районе на карантине оставили только села Мушевани и Гета.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Грузии проверил соблюдение масочного режима в транспорте