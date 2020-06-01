Манила, , 13:43 — REGNUM За минувшие сутки на Филиппинах были выявлены 552 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 июня стало известно из данных минздрава страны.

«По состоянию на 16:00 1 июня (9:00 мск) министерство здравоохранения выявило в общей сложности 18 638 случаев (заражения коронавирусом — ред.)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались три человека и теперь общее число летальных исходов достигло 960. При этом уточняется, что суммарное количество вылечившихся от нового заболевания составляет 3 979 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый скачок подтвержденных случаев заражения коронавирусом — почти 3 тысячи человек — зафиксировали за прошедшие сутки на территории Ирана.