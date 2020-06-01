Ханты-Мансийск, , 13:39 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 1 июня замруководителя Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.

Большинство заражений с 31 мая на 1 июня зарегистрировано в Нефтеюганске, Нижневартовске и 54 положительных теста на SARS-CoV-2 зафиксировано в Сургутском районе.

Всего с начала пандемии в Югре на 1 июня выявлено 2 587 заражённых коронавирусом, из них 809 выздоровели, 18 скончались.