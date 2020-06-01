Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM В Ленинградской области летний оздоровительный сезон для детей в целом начнется только 1 июля 2020 года. Однако для детей-сирот и детей медицинских работников областные лагеря откроют смены уже с 12 июня.

Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе областной администрации по итогам онлайн-совещания, которое провел губернатор Ленобласти Александр Дрозденко с руководителями районных комитетов образования и оздоровительных лагерей.

Определено, что районные, ведомственные и частные лагеря, которые готовы принять ответственность и допущены к работе межведомственной комиссией, начнут смены с 1 июля. В случае готовности принять детей раньше и благоприятной эпидситуации в месте размещения лагеря возможен индивидуальный подход.

«Эта кампания будет не похожа на предыдущие. Все требования — жестче. Родители доверяют нам детей, и дети должны вернуться из лагерей здоровыми и довольными. Поэтому каждому надо взвесить свои силы — достаточно ли ресурсов, готовы ли брать на себя ответственность в новых условиях, а она очень высока», — заявил Александр Дрозденко.

Власти подчеркивают, что при обнаружении любых нарушений в работе того или иного детского лагеря последует его немедленное закрытие.

В свою очередь, глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк посоветовала родителям в этом сезоне предпочесть регион проживания для отдыха детей и собственного отпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов высказал предположение и надежду, что летние лагеря могли бы начать прием петербургских детей еще до 1 июля 2020 года.

«Нужно будет договариваться и с правительством Ленобласти. Всё зависит от той ситуации, которая сложится к 15−20 июня», — отметил Беглов.

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