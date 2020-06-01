Москва, , 13:38 — REGNUM

Российские законодатели очень вовремя решили воспользоваться опытом зарубежных коллег и ужесточить наказания за распространение заведомо ложной информации, в период эпидемии это остановило многих от подобных действий, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 июня, глава союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин.

« Ужесточение законодательства по вопросу о распространении заведомо ложной информации произошло очень вовремя. Речь о двух новых статьях Уголовного кодекса — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».

Наши законодатели пошли по тому же пути, по которому идут и в других странах. Можно сколько угодно рассказывать о том, что там «полная свобода», но это, разумеется, не так. Везде есть ответственность за свои выступления, высказывания, за вбросы той или иной информации. Распространение информации заведомо ложной понимается как преступление перед обществом.