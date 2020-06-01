Южно-Сахалинск, , 13:32 — REGNUM Южно-Сахалинск стал первым крупным городом в России, где стартовала летняя оздоровительная кампания, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

«Мы расширяем границы и выходим с образовательным процессом за стены школы, за рамки привычных форм, чтобы за лето наши дети смогли не только отдохнуть, но и уверенно шагнуть вперед в своем развитии, в образовательных результатах. Для нас ориентир — личность ребенка, её раскрытие», — заявил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Открытие летнего сезона для детей с 1 июня в Сахалинске обусловлено, с одной стороны, благоприятной эпидемиологической ситуацией, а с другой — развитием образовательного сотрудничества с учреждениями культуры и спорта, которые активно включились в организацию летнего отдыха детей.

В результате из 24,5 тыс. школьников Южно-Сахалинска 8 тыс. детей получат возможность отдохнуть в 94 лагерях разных видов, в том числе дневного пребывания, труда и отдыха и палаточных лагерях.

Средняя стоимость путёвок составляет около 24 тыс. рублей. Детям обеспечат не только качественный, но и безопасный отдых: будет организован тщательный контроль за состоянием их здоровья, несмотря на то, что детям можно будет находиться без перчаток и масок.

Для детей, которые останутся в городе, откроется возможность провести время в системе дополнительного образования города и детских школ искусств.