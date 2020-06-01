Воронеж, , 13:27 — REGNUM Десять положительных тестов на коронавирус выявлено в Новоусманской районной больнице в Воронежской области у медицинского персонала за последние три дня, это следует из заявления регионального оперативного штаба, опубликованного 1 июня.

«За последние 3 дня выявлено 10 положительных тестов на Covid-19 у медицинского персонала: у 2 врачей, 4 средних медработников и 4 младших медработников. Также определены положительные тесты у 18 пациентов хирургического отделения и 2 — терапевтического», — говорится в сообщении.

Пациенты переведены в специализированные стационары, приостановлена работа хирургического отделения. Терапевтическое отделение продолжает работу.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом.