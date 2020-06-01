Бишкек, , 13:27 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распорядился о выделении 1 млн сомов (959 тысяч рублей) десяти некоммерческим организациям, работающим с детьми и семьями, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Деньги из резервного фонда президента будут предоставлены по случаю Международного дня защиты детей.

По 100 тысяч сомов (95,9 тысячи рублей) получат: