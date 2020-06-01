Стокгольм, , 13:34 — REGNUM В настоящее время в Швеции эпидемиологическая ситуация продолжает меняться к лучшему. Все меньше людей, инфицированных коронавирусом, нуждаются в интенсивном лечении в реанимации, а число смертей от COVID-19 уменьшается. Об этом 1 июня сообщила шведская газета Expressen.

«Самое худшее у нас позади, но Швеции многое следовало бы сделать лучше», — заявил профессор Бьорн Олсен, отметив, что спасенные жизни людей в большей степени являются заслугой сотрудников системы здравоохранения, а не шведской стратегии по борьбе с коронавирусом.

В последнее время все меньше жителей Швеции нуждаются в экстренной неотложной помощи в результате заражения коронавирусной инфекцией, а число летальных случаев продолжает снижаться. Например, 28 мая было зарегистрировано 95 новых случаев смерти от COVID-19, а 29 мая этот показатель составил 84 летальных исходов протекания болезни. Во время пресс-конференции, состоявшейся 29 мая, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отметил, что сокращается число инфицированных лиц старшей группы возрастов.

«В группе людей старше 80 лет число зараженных снижается в течение нескольких недель подряд», — заявил Тегнелл.