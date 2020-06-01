Черкесск, , 13:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии депутат Народного собрания Ренат Акбаев бесплатно работает водителем скорой помощи. Такое решение для себя он принял, чтобы помощь медицинским работникам в борьбе с коронавирусом, пишет РИА «Карачаево-Черкесия.

По словам парламентария, который возглавляет Комитет по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и средствам массовой информации, он решил внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией во время непростой ситуации, когда все общество должно объединиться против опасного врага.

При этом Акбаев отметил, что вовсе не хотел бы, чтобы о его помощи стало известно широкому кругу лиц. Известный в республике и за ее пределами своими спортивными достижениями, он делает свое дело вовсе не для благодарности или похвалы.

Отметим депутат народного собрания Карачаево-Черкесии является пятикратным чемпионом мира по борьбе на поясах, двукратным чемпионом Европы, абсолютным чемпионом России и пятикратным чемпионом России по этому виду спорта.