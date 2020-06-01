Кемерово, , 13:24 — REGNUM В Кузбассе, по данным регионального гидрометцентра, 2 июня ночью и днём ожидаются ливни, грозы, град. Днём ветер может усилиться до 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. При осадках прогнозируется ухудшение видимости на дорогах до 2−4 километров, местами до 1 километра и менее.

Кемеровское управление МЧС России просит жителей региона при ухудшении погоды соблюдать необходимые меры предосторожности.

«При грозе и усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач, — подчеркнули в региональном управлении МЧС. — При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередач, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций».