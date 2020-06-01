Тегеран, , 13:27 — REGNUM Новый скачок подтвержденных случаев заражения коронавирусом — почти 3 тысячи человек — зафиксировали за прошедшие сутки на территории Ирана. Об этом 1 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

«У нас относительный рост заболеваний коронавирусом, за минувшие сутки удалось выявить 2 979 новых случаев», — заявил официальный представитель.

Также он указал, что в результате этого суммарное количество зараженных коронавирусной инфекцией в стране стало 154 445 человек.

Кроме этого, Джаханпур рассказал, что за это же время в стране от COVID-19 скончался 81 человек и теперь общее количество летальных исходов составляет 8 878. При этом он отметил, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране в настоящее время составляет 121 004 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 мая на территории Ирана было выявлено около 2,5 тысяч новых заразившихся коронавирусом.