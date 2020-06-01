Сухум, , 13:19 — REGNUM В карантинном пространстве, оборудованном в пансионате «Айтар» для прибывающих в Абхазию из-за границы, не осталось курсантов российских военных вузов. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

По данным ведомства, с 1 по 30 мая через карантинное пространство прошли 238 курсантов.

«У всех курсантов в разное время были взяты заборы анализов. В результате чего, было выявлено 20 случаев заболевания COVID-19. Все они проходили лечение в Гудаутской ЦРБ», — сообщает пресс-служба.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб критически высказался о поведении курсантов, находящихся на карантине. По его мнению, их безответственное поведение привело к тому, что среди них коронавирус распространился больше, чем это могло быть.

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