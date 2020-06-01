Москва, , 13:27 — REGNUM Текущий показатель детской смертности в России является одним из самых низких за всю историю. Об этом заявил 1 июня журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня в Российской Федерации один из самых низких за всю историю показатель детской смертности», — сказал министр.

По его словам, снижение показателей говорит о том, что внимание к детскому здравоохранению и вложенные ресурсы дали результат.

Жителей России Мурашко поздравил с Днём защиты детей, он призвал их внимательно следить за детским здоровьем и придерживаться рекомендациям специалистов.

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