Воронеж, , 13:18 — REGNUM Ливни и грозы накрыли Воронеж в первый день лета 1 июня, при этом, по прогнозу Воронежского гидрометцентра, такая погода сохранится в регионе ближайшие несколько дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Утро встретило воронежцев солнечной погодой, к полудню 1 июня воздух в Воронеже прогрелся до +20. Однако к середине дня на город обрушился сильный ливень с грозой, синоптики также прогнозируют град.

В ближайшие дни жителям региона тоже не стоит ожидать жаркой погоды. Со 2 по 5 июня в регионе прогнозируется не выше +22 градусов днём и до +13 в ночные часы. В эти дни синоптики обещают сильные ливни и грозы.