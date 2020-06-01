Дамаск, , 13:18 — REGNUM Около 90 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за прошедшие сутки. Об этом 1 июня сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованном на сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 88 беженцев», — говорится в бюллетене.

Также в нем уточняется, что в данное число входит 27 женщин и 45 детей.

Кроме этого, указывается, что через пропускной пункт «Насиб» с территории Иордании беженцы в Сирию за этот же временной промежуток не возвращались.

При этом отмечается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев с 18 июля 2018 года на сегодняшний день составляет 185 193 человека, в числе которых 55 696 женщин и 94 169 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа зафиксировали на территории страны шесть фактов нарушения режима перемирия.

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