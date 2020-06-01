Додома, , 13:17 — REGNUM Министр образования, науки и технологии Танзании профессор Джойс Ндаличако запретила школьникам и студентам приходить на занятия со спиртом, лимоном или имбирем. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление министра на пресс-конференции в Додоме.

По словам Ндаличако, после сообщений об открытии ряда учебных заведений с 31 мая, руководство многих из них призвало учащихся приносить с собой два литра спирта, молотый лимон или имбирь для предотвращения заражения коронавирусом.

Со своей стороны, министр сообщила, что все эти постановления признаются недействительными, обратившись к руководству школ с просьбой включить в рацион учащихся продукты, богатые витамином С.

«Мы сталкивается с тем, что школы дают различные рекомендации, в то время как советы по предотвращению коронавируса должны предоставляться экспертами, а школы и вузы должны следовать распоряжениям министерства здравоохранения, а не вводить собственные», — заявила министр.

Она добавила, что «приходить в школу со спиртом запрещено, поскольку, во-первых, он является легко воспламеняющейся жидкостью, что может привести к пожару в общежитиях, и во-вторых, является алкогольным напитком, который могут использовать не по назначению».

Ндаличако призвала родителей обеспечивать учащихся тканевыми масками, которые можно постирать и прогладить. Она также призвала школьников и студентов соблюдать меры социального дистанцирования и не создавать массового скопления людей в классах, аудиториях и общежитиях.

Ндаличако подчеркнула, что наличие у учащегося антисептика не является обязательным.

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