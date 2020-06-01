Алма-Ата, Казахстан, , 13:12 — REGNUM Городской общественный транспорт Алма-Аты, в том числе метрополитен, возобновил работу в прежнем режиме, сообщили 1 июня в пресс-службе акимата (администрации) города.

Общественный транспорт будет работать с 6:00 до 23:00. Кроме того, с 1 июня также возобновил работу пригородный транспорт. Власти призвали строго соблюдать карантин и напомнили о необходимости носить маски.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня транспортная компания City Transportation System (CTS) возобновила работу пригородных автобусных маршрутов в Нур-Султане.

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