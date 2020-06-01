Москва, , 13:14 — REGNUM Добровольный взнос со стороны России в бюджет Международного Комитета Красного Креста (МККК) составит 500 тыс. швейцарских франков, деньги предназначены для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном 1 июня на официальном портале правовой информации.

Взнос будет осуществлён в 2020 году за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 500 тыс. швейцарских франков, указано в документе. Сумма эквивалентна $520 тыс.

Российскому МИД поручено проинформировать МККК о взносе и вместе с Минфином согласовать перечисление средств. Их возьмут из ассигнований для МИД по подразделу о международных отношениях и международном сотрудничестве.