Краснодар, , 13:08 — REGNUM Первое судебное заседание в режиме онлайн состоялось в Геленджике Краснодарского края, сообщили 1 июня в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Был рассмотрен иск о расторжении брака.

Презентация универсальной платформы для судов и участников судопроизводства «Судебный портал» состоялась в ходе заседания судебного участка № 13 Геленджика. Для участия в процессе необходимо было зарегистрироваться с помощью портала государственных услуг, что позволило удаленно подтвердить личность каждого. «Судебный портал» позволяет вести аудиопротокол заседания, записывать видео процесса.

В рамках процесса ответчик представил письменное заявление о рассмотрении дела в его отсутствие и признал заявленные исковые требования. Истец высказал позицию о невозможности сохранения семьи. Суд учёл позиции сторон и удовлетворил исковые требования.

«Проведение судебных заседаний в таком формате не утратит своей актуальности и после снятия ограничительных эпидемиологических мероприятий, поскольку в курортный сезон Геленджик посещает огромное количество туристов, в связи с чем, нередки случаи нахождения участников процесса на значительном удалении от места проведения судебного заседания. Участие в судебном заседании таких лиц посредством платформы «Судебный портал» позволит сократить судебные расходы и обеспечить соблюдение права на рассмотрение дела в разумный срок», — прокомментировали новый способ рассмотрения дел в краевом суде.