Москва, , 13:07 — REGNUM Российские туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил 1 июня посол этой страны Москве Паскуале Терраччано.

«Мы надеемся, что 15 июня границы (ЕС для туристов) будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд (в Италию)», — сказал он в ходе онлайн-брифинга.

Он также добавил, что Италия не намерена вводить для туристов обязательные медицинские справки о вакцинации от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая 2020 года некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса, были смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 млн человек.

Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности.

Сообщение между регионами страны возобновится 3 июня, тогда же будут открыты границы Италии.

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