Красногорск, , 13:07 — REGNUM Летние детские лагеря Московской области могут открыть смены с 1 июля 2020 года. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мособлдумы.

По его словам, всего планируется провести две смены по 21 дню. В основном места в лагерях предоставят детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это порядка 85 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет или 11% от общего числа детей этого возраста, проживающих в регионе.

По словам Голубева, лагеря откроются к 1 июля в случае реализации оптимистичного сценария процесса снятия ограничений. Он также отметил, что за последний год в Московской области число домов отдыха, включенных в реестр загородных летних оздоровительных лагерей, выросло с 96 до 115. Большая часть из них ведомственные и частные.

Всего на летние оздоровительные кампании в последние годы из бюджета региона выделяют более 2 млрд рублей в год.