Улан-Удэ, , 13:03 — REGNUM В Бурятии ожидается ухудшение погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, уже к вечеру 1 июня по южной половине республики ожидается ветреная погода, порывы ветра до 20 м/с.

2 мая местами возможен дождь, ветер усилится до 21 м/с. По данным Бурятского гидрометцентра, температура ночью опустится до 4−9 градусов тепла, местами по юго-западу и северу до 3 мороза.

«В условиях повышенной пожароопасности и при сильном ветре запрещено использование открытого огня, сжигание сухой растительности и мусора», — отметили в управлении.

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