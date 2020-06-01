Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:02 — REGNUM В Новокузнецк поступили 39 новых автомобилей скорой медицинской помощи. В администрации Кузбасса заявили, что это позволило полностью обновить автопарк службы скорой помощи города и теперь бригады будут работать только на новых машинах.

«Все 39 автомобилей направлены в Новокузнецк. Это осознанное решение, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Новокузнецкая станция скорой медицинской помощи обслуживает 400−450 вызовов в сутки. Это высокая нагрузка. При этом бригады работали на сильно изношенных машинах, большинству из них было больше 10 лет».

Отметим, что регион вошёл в число пилотных регионов — участников проекта по обновлению автопарка скорой помощи за счёт привлечения частных инвестиций. Частные инвестиции составили более 120 млн рублей. Срок контракта — 5 лет.