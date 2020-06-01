Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Жители Грузии исправно носят защитные маски в общественном транспорте. Это заявление сделала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, 1 июня сообщает интернет-издание Sova.news.

По словам главы минздрава, были опасения, что будет много нарушений, но этого не произошло.

«Наши граждане строго придерживаются тех норм, которые предусмотрены правилами безопасности», — сказала Тикарадзе. Она также сказала, что надеется на дальнейшую сознательность грузинских граждан.

Напомним, стоит отметить, что общественный транспорт в Грузии возобновил работу с 29 мая. В Марнеули было замечено, что водители маршруток пассажирам без масок дают использованные средства защиты.

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