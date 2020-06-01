Абакан, , 12:56 — REGNUM В Хакасии в связи со стабилизацией пожарной обстановки снят особый противопожарный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

При этом власти региона призывают граждан соблюдать меры безопасности в обращении с огнём.

По данным на 1 июня, в Хакасии потушено 256 палов травы, 220 степных пожаров, 44 лесных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Хакасии ввели 24 марта. Затем его продлили до 1 июня.

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