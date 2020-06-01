Воронеж, , 12:55 — REGNUM Воронежский зоопарк, который не принимает посетителей с 27 марта, просит горожан о помощи. Сообщение появилось на сайте зоопарка.

«Дорогие друзья! Воронежский зоопарк все еще закрыт для посещения. Но мы по-прежнему заботимся о каждом из коллекции животных. Мы продолжаем вести просветительную работу на страницах наших социальных сетей, стараемся радовать вас позитивными видео-обзорами из жизни наших обитателей. Нас радует, что вы не остаетесь равнодушными и предлагаете свою посильную помощь, и мы вам безмерно благодарны. Поддержать Воронежский зоопарк можно, сделав пожертвование или приняв участие в программе «Возьми животное под опеку». Все средства будут направлены на заботу и содержание наших питомцев. Так же мы примем помощь в виде кормов для животных (овощи, фрукты, крупы, сено, растительные масла, фураж, корма для попугаев и шиншилл и др.)», — говорится в сообщении администрации зоопарка.

Воронежский зоопарк имени Александра Серафимовича Попова открылся в Воронеже в 1994 году. В 2016 году был принят в областную собственность департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области и получил статус автономного учреждения Воронежской области. Сегодня в зоопарке содержатся около 150 видов животных.