Штат Калифорния, США, , 12:53 — REGNUM В американской тюрьме Ломпок, расположенной в штате Калифорния, скончался 37-летний гражданин Швеции. Ранее он был приговорен к 11 годам тюремного заключения за попытку оказания помощи террористической организации. Об этом 1 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

По информации журналистов, тюрьма, в которой содержался террорист, сильно пострадала от коронавируса. Скончавшийся от COVID-19 был приговорен к одиннадцати годам тюремного заключения после признания в том, что он и еще двое злоумышленников, граждане Швеции и Великобритании, пытались поддержать организацию «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Брат скончавшегося, проживающий в Швеции, рассказал журналистам SVT, что семья опустошена утратой. До сих пор они не получили информация о том, как руководство тюрьмы лечила пациента с COVID-19.

Имя умершего не сообщается.