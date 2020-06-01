Лондон, , 12:50 — REGNUM Протестующие по всему миру вышли на улицы в знак солидарности с теми, кто протестует в США против жестокости полиции после смерти Джорджа Флойда. Об этом сообщает CNN 1 июня.

Так, в Лондоне толпы людей собрались на Трафальгарской площади в воскресенье утром, чтобы выразить свою поддержку американским протестующим, — несмотря на британские ограничительные меры, которые запрещают большим толпам собираться вместе. В общей сложности 23 протестующих были арестованы за ряд правонарушений, включая нарушения законодательства об ограничительных мерах.

В Новой Зеландии тысячи людей собрались во многих городах на акцию «Black Lives Matter» и для поминовения Флойда, в том числе в Окленде, Веллингтоне и Крайстчерче.

В Берлине протестующие собрались перед посольством США в субботу и воскресенье, держа в руках плакаты с лозунгами движения «Black Lives Matter», такими как «Я не могу дышать» (последние слова убитого Флойда) и «Нет справедливости, нет мира».

В Австралии на предстоящую неделю запланированы многочисленные акции протеста. Один из них запланирован в Сиднее во вторник, один в Брисбене в субботу, в Мельбурне в субботу и многое другое.

Тысячи людей отметили себя как участники на каждой из страниц акций протеста в Facebook.