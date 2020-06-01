Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM Территорию областной детской больницы в Ростове-на-Дону решили благоустроить. Ко Дню защиты детей здесь положили асфальт, в холлах появились новые диваны. Как сообщила одна из пациенток в соцсетях, якобы руководство лечебного учреждения ведёт подготовку к приезду донского губернатора.

По словам женщины, которая была госпитализирована с ребёнком в больницу, направления на сдачу тестов на коронавирус они не получили. При этом родителям негласно разрешается выходить в ближайшие магазины.

«В воскресенье и начали твориться чудные дела. Вышли [в магазин] через главный вход, а вернуться не смогли, потому как перед входом кладут асфальт. Прямо перед ступеньками. В стороне красиво лежат пихты и ещё какие-то кустики, готовые к посадке. В холле появились новые диванчики, обтянутые пакетиками. По комментарию вахтёра, до понедельника пакетики снимать нельзя. Волонтёры на огромной площади рисуют мелками героев мультфильмов! Подарок детям к 1 июня! Меня уже терзают подозрения. Что-то здесь не так. Уже вечером заходит медсестра и сообщает, что с утра в палате должен быть армейский порядок: «К нам едет Голубев!». Тут-то пазл и сложился», — написала подписчица паблика «Ростов главный».

ИА REGNUM отмечает, что в разделе «События» на сайте облправительства посещение главой региона Василием Голубевым областной детской больницы ни сегодня, 1 июня, ни в ближайшие дни не значится.