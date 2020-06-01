Кострома, , 12:41 — REGNUM В Костромской области до 14 июня продлён запрет на работу развлекательных учреждений, торговых центров, спортзалов и общепита. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление от 29 мая, подписанное губернатором Сергеем Ситниковым.

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Под ограничением остаются ночные клубы, кинотеатры, бассейны, фитнес-залы, детские игровые комнаты, гостиницы и хостелы.

С 12 мая в регионе начали работать производства и торговые точки с отдельным входом. По данным властей, 97% костромичей, занятых в экономике, вышли на службу. Конкретных решений по датам открытия развлекательных учреждений в области пока нет, но отмечается, что приниматься они будут с учётом эпидемиологической ситуации.

Тем временем, в трёх районах области с наиболее приемлемой «коронавирусной» обстановкой разрешили ярмарочную торговлю и выдачу книг в библиотеках. Речь идёт о Вохомском, Островском и Павинском районах региона.

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