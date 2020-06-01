Новосибирск, , 12:40 — REGNUM Новосибирское отделение Пенсионного фонда РФ сегодня, 1 июня, перечислило на единовременную выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей 2 миллиарда 918 миллионов 100 тысяч рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В отделении уточнили, что поступило почти 213 тысяч заявлений. Вынесено более 206,6 тысяч положительных решений в отношении 291 тысячи 810 детей.

Кроме того, с 11 мая на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (семьям и с материнским капиталом и без) принято более 37 тысяч заявлений. По ним перечислено 913 миллионов 350 тысяч рублей.

Всего в Новосибирской области ежемесячная выплата в течение трех месяцев должна быть осуществлена в отношении порядка 50 тысяч первых детей, рождённых (усыновленных) с апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а единовременная выплата охватит около 400 тысяч детей.

Заявления на дополнительные выплаты принимаются до 1 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил организовать выборочную обратную связь с семьями, которые с сегодняшнего дня начали получать выплаты на детей.

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