Таллин, , 12:37 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки возросло на один и теперь составляет 1 870 человек. Об этом 1 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1870 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что число летальных исходов в стране в связи с тем, что за минувшие 24 часа никто не умер от COVID-19, по-прежнему составляет 68 случаев.

Кроме того, уточняется, что за время эпидемии SARS-CoV-2 в Эстонии было проведено свыше 84 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Литвы было выявлено три новых случая заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее количество стало 1 678.