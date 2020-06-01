Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявляет, что никто не хочет возвращаться назад и опять закрывать экономику, но для этого все граждане должны выполнять элементарные требования: ношение маски, соблюдение социальной дистанции и беречь экономику.

«Сегодня открываются многие виды экономической деятельности. 29 мая возобновил работу общественный транспорт. Сегодня заработали торговые центры, ярмарки, открытые рестораны. Реально все это приведет к росту мобильности наших граждан, что создает еще больший риск распространения вируса. Сегодня было 11 новых случаев, вчера — 26, до этого — 9. Мы должны понимать, что вирус мы не победили. Одна отдельно взятая страна сделать этого не сможет, потому что это глобальнеая пандемия. Поэтому наша задача — это контроль во времени и пространстве», — заявил премьер на брифинге в администрации правительства 1 июня.

По его словам, от каждого гражданина требуется ношение масок, особенно в общественном транспорте и местах скопления людей.

«Это очень важно, потому что мы вынуждены поэтапно открыть экономику. Мы не хотим возвращаться назад. Правительство осознает, что та социальная помощь, которую оно оказывает гражданам, очень мала, поэтому правительство сделает все, чтобы экономика заработала и граждане могли получать тот доход, который имели до этого кризиса», — заявил Гахария.

По его словам, правительство будет осуществлять планы по открытию экономики очень осторожно и разумно, а минздрав будет быстро выявлять новых инфицированных, быстро их лечить и быстро возвращать в общество, к нормальной жизни и работе.

«Поэтому носите маски, соблюдайте дистанцию и берегите экономику, и мы выйдем из этого кризиса еще более успешными и докажем, что сумели сделать это», — подчеркнул премьер.

Напомним, что за последние сутки в Грузии было выявлено 11 случаев коронавируса, в том числе 8 — в Тбилиси.

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