Воронеж, , 12:32 — REGNUM Воронежский футбольный клуб «Факел» получит поддержку региональных властей, об этом 1 июня сообщила пресс-служба правительства региона.

Поддержку ФК «Факел» получит по поручению губернатора Александра Гусева. В частности, речь идёт о снижении налога на вменённый доход с 5% до 1%.

«Также клуб получит статус социально ориентированной НКО — под ожидаемый на федеральном уровне пакет мер поддержки для подобных организаций», — сообщили в пресс-службе.

Добавим, что ранее руководство клуба заявили СМИ о выходе из финансового кризиса и решении проблем с долгами. Также в мае был продлён контракт с тренером команды Владимиром Бесчастных.