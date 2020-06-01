Новосибирск, , 12:31 — REGNUM Стало известно, какая погода ожидается в июне 2020 года в сибирских регионах.

В частности, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, Западная Сибирь и северная половина Красноярского края станут «очагами тепла».

«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», — цитирует Вильфанда ТАСС.

В Хакасии, Туве, Забайкальском крае прогнозируется дефицит осадков. На территории Сибири и Дальнего Востока прогнозируется высокая пожарная опасность.

В то же время, как сообщили ИА REGNUM в Гидрометцентре России, на севере Омской области 1 июня ожидаются сильный дождь, град, гроза, ветер 17−22 м/с. В Хакасии и Туве прогнозируется сильный и очень сильный дождь, град, гроза, ветер до 25 м/с.

1 июня в центральных, южных районах Красноярского края ожидаются сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер 17−22 м/с.

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