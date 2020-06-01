Москва, , 13:03 — REGNUM Имя мэра Москвы Сергея Собянина последнее время на слуху у всей России, но жители столицы имеют дело с плодами его работы ежедневно. ИА REGNUM начинает опрос жителей Москвы об их отношении к деятельности Сергея Собянина.

Нашим читателям предлагается высказать отношение к работе Собянина на посту московского мэра вообще и во время борьбы с эпидемией коронавируса в частности. Также нам интересно, как поступили бы москвичи, если бы выборы мэра их города состоялись уже сегодня.