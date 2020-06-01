Москва, , 12:20 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») призвала президента Украины Владимира Зеленского приступить к дипломатическим переговорам по вопросу возобновления подачи днепровской воды в Крым, направив соответствующее письмо верховному комиссару по правам человека ООН. Об этом она сообщила ИА REGNUM 1 июня.

«Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Уважаемый Владимир Александрович, вы не согласны с позицией и ответом крымчан на государственный переворот 2014 года. В цивилизованном мире за политический выбор миллионов людей никто не расстреливает их и не применяет репрессии, поскольку такие методы являются преступными. Государство-член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии части Юго-Восточной Европы», — отметила депутат.

Она напомнила, что стоки реки Днепр имеют международный характер и берут своё начало с территории России, где формируется основной объём воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину.

«Как бы не сопротивлялись националистические силы, но даже реки соединяют наши страны. Готова к проведению дипломатических переговоров по данной теме и надеюсь на конструктивный диалог. Одновременно сообщаю, что соответствующее письмо находится у Верховного комиссара по правам человека ООН госпожи Бачелет», — добавила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Поклонская высказала предположение, что украинским и российским властям удастся решить вопрос снятия водной блокады Крыма с помощью долгих и секретных переговоров.

Об этом: Поклонская уверена в снятии водной блокады Крыма через секретные переговоры